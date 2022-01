Effetti collaterali dei vaccini, approvato fondo indennizzi: 50 milioni per il 2022, 100 per il 2023

MeteoWeb

Un fondo finanziato con 50 milioni nel 2022 e 100 nel 2023 per gli indennizzi per gli eventuali danni legati ai vaccini non obbligatori, come quelli anti-Covid: è quanto emerso nel corso della cabina di regia su bollette e sostegni Covid. La misura dovrebbe essere contenuta nel decreto.

E’ un’aggiunta alla legge 210/92 che prevede indennizzi solo per i vaccini obbligatori: la misura viene estesa anche a vaccini non obbligatori.

La questione degli indennizzi era già stata posta nelle scorse settimane dal Ministro dello Sviluppo economico.

“La nostra proposta finalmente viene accolta“: è il commento dei Ministri della Lega Giancarlo Giorgetti, Erika Stefani e Massimo Garavaglia che hanno espresso la loro “soddisfazione” per il via libera del fondo indennizzi “per i vaccini non obbligatori” come quelli contro il Covid, introdotto con il nuovo decreto Sostegni bis.