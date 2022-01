Enorme frana in Perù: si apre una strada a Pururco a causa di una possibile faglia geologica

MeteoWeb

Si apre letteralmente a Pururco, provincia di Utcubamba, Amazonas, in Perù, lasciando diverse città isolate. La comunità di Pururco è infatti isolata dopo che il terreno si è aperto a causa di una frana e della comparsa di crepe, che hanno colpito principalmente l’autostrada Naranjitos nel distretto di Jamalca. Sono più di 80 i metri di sezione interessati da questo fenomeno.

“Pochi istanti fa, il terreno si è aperto prima di raggiungere Pururco CP nel distretto di Jamalca, provincia di Utcubamba, nella regione amazzonica, lasciando diverse città senza vie di comunicazione, alcuni veicoli sono rimasti intrappolati dal disastro. È richiesto l’intervento immediato delle autorità“, ha scritto un utente sui social.

“La Piattaforma Provinciale di Utcubamba è scivolata sulla strada per Naranjitos. Il personale della Sottodivisione Risk and Disaster Management si trova nell’area per effettuare la valutazione dei danni“, ha affermato il governo locale.

Sono numerosi gli utenti dei social network che hanno pubblicato fotografie dello stato della strada (come si può vedere della gallery fotografica scorrevole in alto).