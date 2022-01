Galapagos: erutta il vulcano Wolf sull’isola Isabela, santuario delle iguane rosa – FOTO

MeteoWeb

Il vulcano Wolf, un santuario per le iguane rosa delle Galapagos situato sull’isola Isabela, ha eruttato per la seconda volta in sette anni, secondo quanto riferito dai funzionari del Parco Nazionale dell’arcipelago (PNG). I ranger del parco hanno fotografato un raggio di luce rossa stamattina sopra l’isola Isabela (vedi foto della gallery scorrevole in alto). L’Istituto Geofisico ha riferito che dalle 00:20 locali si può vedere una nuvola di gas e cenere. All’alba la nube ha raggiunto un’altezza di circa 3.793 metri sul livello del mare.

Wolf è la vetta più alta delle isole e raggiunge i 1.707 metri di altitudine. L’ultima eruzione è stata registrata nel maggio 2015. Il vulcano Wolf non si trova nei pressi di zone abitate e non rappresenta un rischio per la popolazione umana di Isabela, ma rappresenta una sfida per la conservazione di specie naturali come l’iguana rosa, che vive a 1.500 metri di altitudine.

Il vulcano Wolf si trova nel nord dell’isola Isabela, la più grande dell’arcipelago delle Galapagos, a circa 100km dagli insediamenti umani, ma alle sue pendici ospita l’iguana rosa (Conolophus marthae), una specie unica al mondo. Il PNG non ha finora segnalato se la popolazione di rettili e altri animali sono in pericolo. L’area del vulcano ospita anche iguane gialle (Conolophus subcristatus) e tartarughe giganti (Chelonoidis becky).

La precedente attività del vulcano si è verificata nel 2015, quando ha eruttato dopo 33 anni di inattività, senza intaccare la fauna principale.

Le Isole Galapagos, che prendono il nome dalle loro tartarughe giganti, hanno flora e fauna uniche al mondo. Furono il laboratorio naturale dello scienziato inglese Charles Darwin per la sua teoria sull’evoluzione delle specie, nel XIX secolo.

Ad Isabela, ci sono anche i vulcani Darwin, Alcedo, Cerro Azul e Sierra Negra, tutti attivi.