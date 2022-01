L’eruzione a Tonga ha provocato un meteo-tsunami alle Baleari: variazione di 40cm del livello del mare a Minorca

MeteoWeb

L’eruzione del vulcano Hunga Tonga-Hunga Ha’apai nell’arcipelago di Tonga è stata la più forte nel mondo negli ultimi 30 anni. L’eruzione è stata così violenta da avere effetti praticamente in ogni parte del mondo, non solo a causa dello tsunami che ha interessato tutte le coste del Pacifico ma anche per l’onda d’urto provocata dall’esplosione, che ha fatto il giro del mondo.

Man mano che passano i giorni e si acquisiscono nuovi dati, emergono ulteriori effetti ad enormi distanze dell’eruzione avvenuta il 15 gennaio scorso. Gli ultimi dati indicano che l’eruzione ha influenzato anche il Mediterraneo, provocando un meteo-tsunami alle Baleari. Le perturbazioni dell’atmosfera generate dall’onda d’urto, infatti, hanno influito sul livello del mare intorno alle isole. A Minorca, è stata misurata una variazione del livello del mare di 40cm.

“Non è un meteo-tsunami allarmante, perché nelle Isole Baleari ogni anno si verificano solitamente tra 5 e 10 meteo-tsunami causati da tempeste o onde di gravità interne dell’atmosfera”, ha dichiarato a El Mundo, Agusti’ Jansa’, direttore del Centro meteorologico Aemet nelle Isole Baleari. “Occasionalmente superano il metro o addirittura raggiungono i due metri. Ci sono stati due eventi catastrofici singolari, nel 1984 e nel 2006, con più di tre metri di dislivello. Quello che non avevo mai misurato nei miei 50 anni di lavoro era stato un meteo-tsunami causato da un’eruzione vulcanica. Ciò non significa che non fosse accaduto prima, ma non era mai stato misurato qui”, ha aggiunto l’esperto.

Dopo la devastante eruzione, Tonga, un remoto arcipelago del Pacifico composto da più di 170 isole, è stata praticamente tagliata fuori dal resto del mondo, ricoperta di cenere e con vaste aree devastate dopo l’eruzione. Oltre ai tre decessi confermati a Tonga, due persone sono annegate in Perù (a circa 10.000 chilometri dal luogo dell’eruzione) a causa delle onde anomale che si sono verificate nel Pacifico. Sempre in Perù, le forti onde hanno provocato una fuoriuscita di petrolio che ha colpito le spiagge della provincia di Callao.