Eruzione alle Tonga, NASA: “come 10 megatoni, 500 volte più potente della bomba sganciata su Hiroshima”

I ricercatori della NASA hanno stimato la potenza della massiccia eruzione vulcanica avvenuta sabato vicino alle isole Tonga.

“Siamo risaliti a un numero equivalente a circa 10 megatoni di TNT,” ha dichiarato a NPR James Garvin, ricercatore capo del Goddard Space Flight Center della NASA.

Ciò significa che la forza esplosiva era oltre 500 volte più potente della bomba nucleare sganciata su Hiroshima, in Giappone, alla fine della II Guerra Mondiale.

L’esplosione è stata udita fino all’Alaska ed è stato probabilmente uno degli eventi più rumorosi avvenuti sulla Terra in oltre un secolo, secondo Michael Poland, geofisico dello US Geological Survey: “Questa potrebbe essere l’eruzione più rumorosa dal Krakatoa nel 1883,” ha affermato Poland. Quella massiccia eruzione uccise migliaia di persone e rilasciò così tanta cenere che gettò nell’oscurità gran parte della regione.

Nel caso di quest’ultimo evento, Garvin ha spiegato che crede che il peggio possa essere passato, almeno per ora: “Se il precedente passato per eruzioni vulcaniche in questo tipo di contesto ha un qualche valore“, “allora non avremo un’altra di queste esplosioni per un po’“.

Giorni dopo l’esplosione, Tonga rimane in gran parte tagliata fuori dal mondo. I cavi di comunicazione sottomarini sembrano essere stati gravemente danneggiati e l’aeroporto è ricoperto di cenere, impedendo ai voli di soccorso di arrivare nella capitale Nuku’alofa.

Il vulcano che ha generato l’eruzione, Hunga Tonga-Hunga Ha’apai, era stato oggetto di studio da parte del team della NASA negli anni precedenti a questo evento esplosivo.

Le isole che formano Tonga si trovano lungo una zona di subduzione in cui una parte della crosta terrestre si immerge sotto un’altra, ha ricordato Garvin.

Tra la fine del 2014 e l’inizio del 2015, lungo il bordo della caldera, l’attività vulcanica ha costruito una piattaforma che si è sollevata dal mare, creando una nuova isola. Strati di vapore e cenere alla fine hanno collegato l’isola a due isole molto più antiche su entrambi i lati.

Hunga Tonga-Hunga Ha’apai è stata completamente distrutta dall’esplosione di sabato, ha evidenziato Dan Slayback, ricercatore del Goddard della NASA. Slayback ha affermato che l’esplosione è stata così massiccia che sembra avere rimosso pezzi anche delle isole più antiche vicine: “Non erano cenere: erano roccia solida, fatta a pezzi,” ha spiegato.

Garvin ha affermato che probabilmente anche la formazione dell’isola ha determinato la sua distruzione. Mentre si innalzava dal mare, strati di magma liquido hanno riempito una rete di camere sotto di essa. L’esperto sospetta che l’esplosione sia stata innescata da un improvviso cambiamento nell’ambiente sotterraneo, che ha consentito l’ingresso dell’acqua di mare. “Quando metti una tonnellata di acqua di mare in un chilometro cubo di roccia liquida, le cose andranno male rapidamente,” ha affermato.

Nonostante tutta la sua forza esplosiva, l’eruzione stessa è stata in realtà relativamente contenuta, secondo Poland. A differenza dell’eruzione del Monte Pinatubo del 1991, che ha emesso cenere e fumo per ore, gli eventi di Hunga Tonga-Hunga Ha’apai sono durati meno di 60 minuti. Non è previsto che l’eruzione provochi cambiamenti a breve termine nel clima terrestre, come hanno fatto altre grandi eruzioni in passato.

In effetti, ha proseguito Poland, il vero mistero è come un’eruzione così relativamente ridotta possa creare una tale esplosione e uno tsunami: “Ha avuto un impatto smisurato, ben oltre l’area che ti saresti aspettato se fosse stato completamente al di sopra dell’acqua,” ha sottolineato.

Garvin ha dichiarato che gli scienziati vogliono proseguire ulteriori indagini sull’area intorno alla caldera del vulcano. L’analisi delle immagini satellitari è già in corso e potrebbe essere presto seguita da missioni di droni. Spera che il vulcano sia abbastanza sicuro per essere visitato dai ricercatori nel corso dell’anno.

Secondo Poland i ricercatori impareranno molto di più nei giorni e nei mesi a venire, man mano che condurranno nuove indagini nell’area: “Questo è un evento orribile per i tongani” ma “potrebbe essere un punto di riferimento, un evento spartiacque in vulcanologia“.