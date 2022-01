Enorme eruzione del vulcano sottomarino Hunga: tsunami investe l’arcipelago di Tonga, gente in fuga e allarme anche in USA e Giappone [VIDEO]

MeteoWeb

Le onde di tsunami, provocate dall’enorme eruzione del vulcano sottomarino Hunga-Tonga-Hunga-Ha’apai avvenuta nelle scorse ore, hanno raggiunto l’isola principale del regno di Tonga, Tongatapu, colpendo in particolare la capitale di Nuku’alofa.

Molti residenti hanno dovuto lasciare le case, in quanto strade ed edifici sono stati allagati delle onde.

Al momento l’elettricità e le comunicazioni sono interrotte sull’isola, ed il governo ha mobilitato l’esercito per la risposta all’emergenza.

Secondo i media locali, i militari hanno anche evacuato il re Tupou VI dal palazzo reale, che si trova vicino alla costa.

L’allarme tsunami è scattato anche alle Samoa, nelle Fiji e in Nuova Zelanda.

L’eruzione del vulcano sottomarino, situato 65 km a Nord della capitale del regno di Tonga, Stato insulare della Polinesia, ha provocato uno tsunami con onde alte circa 1,2 metri.

L’eruzione è stata molto potente ed è durata circa 8 minuti.

Non si hanno al momento notizie di vittime.

Uno tsunami di 1,2 metri è stato confermato nelle zone delle isole Amami e Tokara, in Giappone, con possibilità di onde che raggiungono i 3 metri, secondo quanto riporta il Japan Times. Quelle aree erano sotto allerta tsunami mentre era in atto un avviso di tsunami meno severo per l’intera costa del Pacifico della nazione e alcune aree che si affacciano sul Mar del Giappone. L’arrivo di onde di tsunami inferiori a 1 metro è stato confermato nelle aree lungo la costa da Hokkaido a Okinawa. Le persone nelle aree colpite sono state invitate a evacuare dalle zone costiere. Non ci sono al momento notizie di danni alle persone o alle strutture.

Un’allerta tsunami è stata diramata dallo U.S. National tsunami Warning Center per tutta la costa occidentale degli Stati Uniti (dalla California all’Alaska). I servizi meteorologici hanno avvisato anche di possibili inondazioni alle isole Hawaii, mentre un’allerta tsunami è stata diramata anche per la provincia di British Columbia in Canada.

Il National Weather Service ha diffuso l’allarme per la California, esortando ad evitare di recarsi in spiaggia e sulla costa. Alcune spiagge della Orange County sono state chiuse ed anche Berkley ha chiuso la sua marina. Secondo le autorità locali alcune zone costiere sono a rischio di “inondazioni di portata minore“.