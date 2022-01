Forte nevicata in atto sull’Appennino umbro-marchigiano: Norcia e Castelluccio imbiancate [FOTO]

MeteoWeb

Forte nevicata in atto sull’Appennino umbro-marchigiano.

Castelluccio di Norcia e le vette più alte sono imbiancate, ma i fiocchi stanno cadendo anche nelle zone più a valle, intorno ai 600 metri di quota, come Norcia (-1°C al momento) e Cascia in Umbria.

Nevica anche in alta Umbria, anche Città di Castello e San Giustino si sono risvegliate imbiancate.

Secondo il Centro funzionale della Protezione civile umbra le precipitazioni nevose proseguiranno per l’intera giornata, ma si attenueranno dal tardo pomeriggio, quando i fiocchi continueranno a cadere solo sull’Appennino.

