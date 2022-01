Forte scossa di terremoto al largo di Cipro: avvertita anche in Turchia, Libano e Israele [DATI e MAPPE]

MeteoWeb

Un forte terremoto magnitudo 6.5 si è verificato al largo della costa occidentale di Cipro, ad una profondità di 35 km (dati INGV). Il sisma ha avuto epicentro a 48 km Ovest-Nord/Ovest dalla città di Polis.

Non si hanno al momento notizie di danni a persone o cose.

Il sisma è stato avvertito anche nella regione circostante e in Turchia, Libano e Israele.

A Nicosia alcune persone sono uscite in strada.