Forte terremoto di magnitudo 6.6 scuote il Giappone: epicentro in mare

Un terremoto di magnitudo 6.6 ha colpito il Giappone, con epicentro in mare, a 36 km al largo di Saiki, interessando anche la Corea del Sud e la Prefettura di Miyazaki. Il sisma si è verificato alle 17:08 ora italiana, con ipocentro registrato ad una profondità di 51 km.

L’epicentro del terremoto è stato al largo della costa di Kyushu, la più meridionale delle quattro isole principali del Giappone, secondo l’Agenzia meteorologica giapponese. Secondo l’emittente NHK, non è stato emesso alcun allarme tsunami e non ci sono state segnalazioni immediate di danni.