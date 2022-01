Forte terremoto scuote la Nuova Zelanda, scossa di magnitudo 6.4 alle Kermadec

MeteoWeb

Una scossa di terremoto di magnitudo 6.4 si è verificate alle 15:46 ora locale (3:46 in Italia) al largo delle isole Kermadec, arcipelago neozelandese posto nell’Oceano Pacifico, a metà tra Nuova Zelanda e Tonga, con epicentro a circa 1.000 chilometri dalla tongana ‘Ohonua. Secondo i rilevamenti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) italiano e del servizio di monitoraggio geologico statunitense Usgs, l’ipocentro del sisma è stato registrato a soli 3 km di profondità. Non si hanno al momento segnalazioni di danni a persone o cose e non è stata emessa nessuna allerta tsunami.