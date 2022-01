MeteoWeb

Un terremoto magnitudo 5.9 si è verificato oggi al largo delle coste della Papua Nuova Guinea.

Lo US Geological Survey ha rilevato una scossa alle 02:05 UTC ad una profondità di 20 km al largo della costa meridionale dell’isola di New Britain.

Non si hanno notizie di danni.

La Papua Nuova Guinea si trova sulla cosiddetta Cintura di Fuoco del Pacifico, un’area caratterizzata da intensa attività sismica e vulcanica a causa dell’attrito tra placche tettoniche.