Forze glaciali e zone umide: il Meclemburgo–Pomerania Anteriore visto dallo Spazio [FOTO]

Parte del Meclemburgo–Pomerania Anteriore, anche noto come Mecklenburg-Vorpommern, uno stato nel nord-est della Germania, è rappresentato in questa immagine acquisita dalla missione Copernicus Sentinel-2. Una porzione della costa nord-occidentale della Polonia è visibile nella parte destra dell’immagine.

Da sud, è alimentata da diversi rami del fiume Oder, il secondo fiume più lungo della Polonia, e da diversi fiumi minori. La linea netta che attraversa la laguna mostra la via navigabile che collega le città portuali di Świnoujście e di Stettino.

Sulla costa che si affaccia sul Mar Baltico si trovano molte località di villeggiatura, natura incontaminata e le isole di Rügen (parzialmente visibile in alto a sinistra) e di Usedom (al centro dell’immagine), nonché molte altre isole. L’isola più popolosa del Mar Baltico, l’isola di Usedom, 445 km quadrati, è prevalentemente pianeggiante ed è in parte coperta da paludi.

Il Meclemburgo–Pomerania Anteriore è uno degli stati meno popolati della Germania. Quasi due terzi sono occupati da terreni agricoli, con le colture principali costituite da segale, grano, orzo e fieno. Le aree di colore verde presenti in questa immagine indicano molto probabilmente frumento e colza invernali. I pascoli della regione tipicamente sono popolati da pecore, cavalli e bovini.

Nell’immagine sono visibili numerose fioriture di alghe di color verde smeraldo, la maggioranza visibile vicino Peenestrom, un braccio del Mar Baltico, a sinistra nell’immagine. Peenestrom separa l’isola di Usedom dalla terraferma e costituisce un importante habitat per uccelli acquatici, soprattutto per la sua popolazione ittica, come le aquile dalla coda bianca e gli aironi.

Il Mar Baltico non è nuovo alla fioritura di alghe, con due fioriture annuali che si verificano ogni anno (la fioritura primaverile e la fioritura cianobatterica in tarda primavera). Dal momento che questa immagine è stata acquisita in febbraio, è molto probabile si tratti dell’inizio di una fioritura primaverile.

Sebbene le fioriture di alghe siano una parte naturale ed essenziale della vita marina, si ritiene che anche l’attività dell’uomo incrementi il numero di fioriture annuali. Il deflusso agricolo e industriale riversa fertilizzanti in mare, fornendo nutrienti aggiuntivi di cui le alghe hanno bisogno per dar vita a grandi fioriture.