Treviglio sotto shock, Francesca Bornaghi morta a 26 anni per un malore improvviso: “stava bene”

MeteoWeb

Treviglio (Bergamo) piange Francesca Bornaghi, morta improvvisamente a 26 anni. La giovane studentessa, conosciuta nella comunità, è morta per un malore improvviso, forse un infarto, il 4 gennaio 2022. “Stavamo salendo per andare a letto, quando ci siamo accorti che qualcosa non andava, abbiamo trovato nostra figlia priva di vita sotto la doccia, non ha neppure avuto il tempo di chiamare aiuto. Stava bene, non aveva patologie pregresse, né ha avuto sintomi che potessero far presagire questa tragedia”, dice il padre Chicco Bornaghi. Nonostante i soccorsi siano stati chiamati immediatamente, per Francesca non c’è stato nulla fare. Oltre ai genitori, Francesca lascia il fratello Andrea di 23 anni.

Francesca era iscritta alla facoltà di Psicologia all’Università di Milano Bicocca. “Il suo sogno era proprio quello di diventare una psicologa, aveva un carattere riservato, usciva poco e le piaceva studiare. Amava gli animali e lo sport in generale, prima della pandemia praticava il tennis, era una tifosa del calcio e la sua squadra del cuore era l’Inter”, dice il papà.

La comunità di Treviglio è scossa dalla morte della giovane. Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati alla famiglia. “Ci hai lasciati sconvolti”, ha detto Mary Grosso, sua maestra delle elementari, che la ricorda come “una gran brava ragazza, dal carattere introverso”.