Freddo e maltempo, immagini suggestive dal Libano: la neve imbianca la spiaggia di Byblos [FOTO]

La neve ha imbiancato la spiaggia di Byblos, città libanese Patrimonio UNESCO nota per le sue antichissime rovine e per i suoi siti turistici.

Una forte ondata di maltempo ha investito il Mediterraneo orientale, arrivando fino a Byblos, nota anche come Jbeil, uno dei più antichi insediamenti fenici di tutto il Mediterraneo.

Da giorni il Libano è assediato da una perturbazione fredda. La neve ha bloccato da giorni la circolazione sul Monte Libano anche a bassa quota. Ha nevicato anche a Damasco, nella vicina Siria, e a Gerusalemme.