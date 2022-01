Meteo, freddo e neve fino in collina al Sud: le FOTO di Campobasso e Capracotta imbiancate

MeteoWeb

Il Sud è stato interessato da venti più freddi da Nord nella scorsa notte, responsabili di piogge, rovesci, anche temporali diffusi su molte località e nevicate fino in collina. Forti rovesci di neve si sono abbattuti nella notte su Abruzzo, Molise, Basilicata, parte della Puglia e Campania a partire dai 500-600 metri di quota. Sebbene il passaggio sia stato piuttosto rapido, tanto che ormai i fenomeni si sono esauriti, le nevicate sono state anche di un certo rilievo in alcuni casi, con accumuli fino a 5/10 cm.

È il caso di Campobasso e Capracotta, come dimostrano le foto della gallery scorrevole in alto. Oggi registrata una temperatura minima di -1°C a Campobasso e -4°C a Capracotta.

La neve ha raggiunto prima Abruzzo e Molise, estendendosi poi in Irpinia, Basilicata e Puglia. In tarda notte i fenomeni si sono poi spinti verso la Calabria oltre gli 800 metri di quota ma la neve ha raggiunto anche la Sicilia alle stesse quote.