Maltempo Lazio, freddo e neve in quota: altra spolverata nelle località di montagna

Freddo e neve ad alta quota oggi nel Lazio, con il manto bianco che è aumentato di qualche centimetro nelle località di montagna. I fiocchi sono caduti al Terminillo, ma anche nelle stazioni sciistiche della provincia di Frosinone (Campocatino e Campo Staffi) e a Monte Livata, a Subiaco, nella Valle dell’Aniene, come dimostrano le foto della gallery scorrevole in alto. Temperature basse, vicino allo zero, già nella tarda mattinata di oggi.

L’Astral, l’azienda che cura le strade regionali, ha attivato gli spazzaneve nella zona del Terminillo.