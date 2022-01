Meteo USA, ondata di freddo in Florida: temperature sotto zero, cadono iguane dal cielo – FOTO

MeteoWeb

Un’irruzione di aria artica verso sud negli USA è arrivata fino in Florida ieri, domenica 30 gennaio, facendo precipitare le temperature nello stato ai livelli più bassi degli ultimi anni e stabilendo almeno un record di temperatura minima giornaliera.

Le temperature non sono state l’unica cosa a “precipitare” in Florida. Le iguane a sangue freddo dello stato, infatti, non gestiscono bene temperature così basse e si paralizzano quando le temperature scendono sotto i +4°C. Le iguane colpite dal freddo, immobilizzate mentre dormono sugli alberi, cadono a terra in modo simile a uno zombie. Quando le temperature si alzano di nuovo al mattino, tornano in vita, ma non prima di aver spaventato i residenti. Infatti, la vista degli animali che cadono dal cielo e praticamente immobili al suolo non è proprio piacevole (vedi foto della gallery scorrevole in alto). “+3,9°C e iguane che cadono a Ft. Lauderdale. Questa era lunga più di 90cm!“, ha scritto un utente, Todd Boger, su Twitter.

Una temperatura record per questa data è stata fissata la mattina del 30 gennaio a Marathon, in Florida. La lettura di +7,8°C ha superato la minima di +9,4°C precedentemente stabilita il 30 gennaio 1955. I record per la data sono stati uguagliati anche a Fort Pierce, con 0°C e a Vero Beach con -1°C.

Le temperature sono scese allo zero fino all’estremo sud della Big Cypress National Preserve nel sud della Florida, a ovest della città di Miami. Il termometro segnava +5,5°C all’aeroporto internazionale di Miami. Raggiunti invece +10°C a Key West.

Anche se in questa stagione diverse irruzioni di aria fredda hanno già colpito lo stato, questa è stata la più fredda finora. L’aria gelida si è tuffata verso sud dietro un ciclone bomba che ha colpito violentemente parti del Medio Atlantico e del New England, sferzati da venti da uragano e bufere di neve.