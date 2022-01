Giappone, forti nevicate sull’isola di Hokkaido: cancellati oltre 230 voli [FOTO]

MeteoWeb

Forti nevicate si sono abbattute per 2 giorni consecutivi su Hokkaido, l’isola più a Nord del Giappone: oltre 230 voli sono stati cancellati nella prefettura.

Le cancellazioni avvenute nelle ultime 24 ore, secondo l’operatore aeroportuale, equivalgono al 60% dell’intero traffico di New Chitose, il principale scalo della regione.

Le intense precipitazioni nevose hanno provocato la chiusura dell’aeroporto per almeno 3 ore, e la cancellazione di 160 treni che collegano lo scalo alla città di Sapporo.

Secondo l’Agenzia meteorologica nazionale (JMA) è prevista una momentanea tregua nelle prime ore di domenica, ma in seguito sono attese nuove nevicate nell’area nordorientale del Paese.