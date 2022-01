Giorgio Chiellini positivo al Covid: un mese fa aveva ricevuto la terza dose di vaccino

MeteoWeb

Giorgio Chiellini, capitano della Juventus, è risultato positivo al Covid. Lo ha reso noto la società, poche ore dopo che il difensore 37enne era tornato ad allenarsi al centro sportivo della Juventus nella prima seduta dopo le vacanze. Non con il resto del gruppo, però, visto che era già in isolamento per un contatto con un positivo. Il 2 dicembre, Chiellini aveva ricevuto la terza dose di vaccino, come comunicato dallo stesso calciatore in un post sui social.

Per la Juventus, è il terzo caso di positività al Covid dopo quelli del centrocampista Arthur e del portiere Carlo Pinsoglio.