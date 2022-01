Gismondo: “vaccini sono stati importanti ma oggi abbiamo altre armi, pensiero unico pro-vax ha umiliato la scienza”

MeteoWeb

La professoressa Maria Rita Gismondo, direttore del laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell’ospedale Sacco di Milano, stasera in diretta TV durante la trasmissione di Rete 4 “Fuori dal Coro” diretta da Mario Giordano ha espresso dichiarazioni molto significative sulle vaccinazioni anti-Covid: “il vaccino è stato importante – ha detto – perché nella prima fase ha abbassato il numero di decessi, ma è stato raccontato male, non abbiamo parlato degli effetti collaterali che seppur rari può avere, e quando la gente li scopre si sente tradita e perde fiducia. Abbiamo affidato la comunicazione ai CEO delle società farmaceutiche, che pensano ovviamente solo a vendere il loro prodotto, e abbiamo umiliato la scienza che è fatta di dubbi, noi invece l’abbiamo umiliata con il pensiero unico sui vaccini. Ma la scienza non ammette pensiero unico. Oggi sappiamo molte cose in più di un anno fa, sappiamo ad esempio che il vaccino da solo non basta, sappiamo che soltanto con i vaccini non vinceremo la sfida contro il virus, e sappiamo che però oggi abbiamo anche altre armi e quindi dobbiamo parlare delle terapie“.