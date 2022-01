Giuliano Ferrara ricoverato per un infarto, è grave

MeteoWeb

Il giornalista Giuliano Ferrara è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Misericordia di Grosseto: il 70enne è stato colpito da un infarto nella notte, nella sua casa di Scansano, in Maremma.

Il 118 lo ha trasportato d’urgenza in ospedale dove i medici lo hanno sottoposto a un intervento di angioplastica.

Al momento si trova nel reparto di terapia intensiva cardiologica.

In occasione del suo 70° compleanno, Ferrara aveva scritto una lettera a Il Foglio in cui aveva raccontato la sua vita “normale”: “Oggi ho settant’anni e il privilegio di non ricordare quasi niente“, “Non pensavo di finire nella normalità, nel gusto del dettaglio, nella natura di stagione con rapide incursioni nella mia città di lunga durata, percorrendo ogni giorno la strada di ieri come un elegiaco in ritardo sugli appuntamenti, pieno di tempo da dissipare“. “Ovviamente sono circondato dai morti. Me ne curo e dolgo, spesso ne scrivo per onorarli, amarli, ma non era in preventivo l’alluvione delle eulogie, quando fondammo un giornalino vitale che invecchia bene“.