Green Pass: Draghi firma il DPCM, ecco dove non serve

MeteoWeb

Il premier Mario Draghi ha firmato il DPCM per le attività commerciali con la lista dei negozi in cui non è richiesto il Green Pass.

Il decreto “acquista efficacia a far data dal 1° febbraio 2022“.

Si tratta, si legge nel provvedimento, di attività legate alle “esigenze essenziali e primarie della persona“, quindi “esigenze alimentari e di prima necessità“; “esigenze di salute” come “l’approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici e alle strutture sanitarie” e “veterinarie“; “esigenze di sicurezza“; “esigenze di giustizia“.

Per quel che riguarda l’elenco delle attività, viene indicato il