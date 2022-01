Green Pass, sondaggio di Termometro Politico: il 65% degli italiani vuole abolirlo

MeteoWeb

Dal sondaggio settimanale di Termometro Politico, realizzato tra il 25 e il 27 gennaio, emergono dati interessanti sull’idea che gli italiani hanno del Green Pass. Il 90,5% della popolazione over 12 ha ricevuto almeno una dose di vaccino e questo dimostra una grande partecipazione alla campagna vaccinale. Ma nonostante tutte queste persone vaccinate, che quindi godono del Green Pass per accedere a qualsiasi attività, complessivamente il 65% degli italiani ne chiede l’abolizione.

Un terzo della popolazione (34,7%), infatti, vorrebbe l’abolizione del lasciapassare vista la minore pericolosità della variante Omicron. Un ulteriore 30,3% è a favore della sua abolizione ma solo quando vi sarà un netto calo dei casi di contagio e delle ospedalizzazioni.

Il 30,3%, invece, preferirebbe un suo mantenimento a tempo indeterminato per convincere tutti a vaccinarsi, infine c’è anche un 2,9% che lo vorrebbe permanente per altri scopi, come quelli di controllo fiscale.