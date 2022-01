Green Pass, le Faq del Governo sulle nuove regole: “il controllo nei negozi non è obbligatorio”

MeteoWeb

Il decreto Covid varato dal Governo il 24 gennaio 2022 ha introdotto anche l’obbligo di Green Pass base (ossia quello che si può ottenere anche tramite tampone) per poter accedere a quasi tutte le attività, salvo poche eccezioni che sono rimaste “pass free”.

Ma tra le Faq che il Governo ha dedicato al tema del Green Pass, ce n’è una in particolare che cattura l’attenzione: “i titolari degli esercizi commerciali diversi da quelli che soddisfano le esigenze alimentari, mediche e di prima necessità ai sensi del dpcm 24 gennaio 2022, devono assicurare i controlli del green pass all’ingresso?”.

La risposta è: “no. I titolari degli esercizi per i quali è richiesto il green pass base non devono effettuare necessariamente i controlli sul possesso del green pass base all’ingresso, ma possono svolgerli a campione successivamente all’ingresso della clientela nei locali”.