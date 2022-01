Green Pass, nodo su scadenza e quarta dose: esclusa l’eliminazione totale, necessario il parere scientifico di EMA e AIFA

MeteoWeb

Si fa strada l’ipotesi di estensione della durata del Green Pass per chi ha completato il ciclo vaccinale, compresa la dose booster: al momento nessuna decisione è stata presa, ma è possibile che l’argomento venga affrontato dal Governo dopo l’elezione del Presidente della Repubblica.

Non sarebbe invece in discussione l’ipotesi di una eliminazione totale della scadenza.

In ogni caso, prima di una decisione in tal senso, sarà necessario attendere il parere scientifico dell’Agenzia europea per i medicinali e dell’Agenzia Italiana del Farmaco in merito alla effettiva durata della protezione data dal richiamo.