Green Pass, sindaco della Valsusa invita alla “disobbedienza civile”: “abbiamo prodotto norme incostituzionali, limitato la libertà di parola e pensiero, è ora di farci sentire”

Domani, lunedì 24 gennaio, il Piemonte passerà in zona arancione e Marina Pittau, sindaco di Mattie, comune della Valsusa, ha pubblicato un appello sui social, invitando alla “disobbedienza civile”. In un post pubblicato sul proprio profilo Facebook, Pittau ha scritto: “dunque da lunedì in arancione, il Piemonte orgoglioso per il numero di vaccinazioni e adesso la colpa è dei no vax, abbiamo distrutto la sanità pubblica per quella privata, prodotto norme incostituzionali, limitato la libertà di parola e pensiero, credo che da servitore dello stato sia giunto il momento di esprimere un pensiero pubblico ai miei cittadini e non solo. Disobbedienza civile… Forza, è ora di farci sentire ed invito colleghi a fare la stessa cosa…”.

Marco Liccione, leader del movimento no Green Pass Torino e della Variante Torinese, ha subito raccolto l’appello. “Auspichiamo che l’appello, che noi siamo pronti a sostenere concretamente, sia accolto dai suoi cittadini e da coloro che guidano altri centri urbani. Continueremo, tutti insieme, la nostra lotta pacifica nei confronti del vergognoso certificato sanitario e delle ingiuste restrizioni senza fondamento scientifico”, ha affermato in una nota.