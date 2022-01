Hunga Tonga-Hunga Ha’Pai: il viaggio delle onde di pressione dal Pacifico al Mediterraneo

MeteoWeb

L’eruzione esplosiva VEI 5-6 del vulcano Hunga Tonga – Hunga Ha’apai nell’Oceano Pacifico, avvenuta il 15 gennaio alle ore 04:02 UTC, ha prodotto un’onda d’urto tanto energetica da essere stata rilevata dai sensori barometrici ed infrasonici di tutto il pianeta.

A partire dalle ore 19:50 del 15 Gennaio, i sensori micro-barometrici dell’Osservatorio Vesuviano INGV, operativi ai Campi Flegrei e a Stromboli, hanno iniziato a registrare anomale variazioni della pressione atmosferica associate al passaggio sul territorio italiano dell’onda d’urto esplosiva prodotta dall’eruzione, dopo che questa aveva già percorso ~17,600 km. Il primo arrivo è il più energetico, con una forma d’onda tipica degli eventi esplosivi vulcanici molto forti (N-wave, onda a forma di “N”): presenta un’ampiezza picco-picco di 300 Pa, ed una durata complessiva di ~1 ora. Una seconda fase a minor ampiezza si registra dopo ~4 ore, intorno alle 23:47 ai Campi Flegrei (Figura 1).

Sebbene siano legate alla stessa fase esplosiva, queste due onde di pressione identificate sui sensori sono associate a due direzioni diametralmente opposte di provenienza. La potente onda d’urto, propagandosi in maniera pressoché sferica in tutte le direzioni, ha raggiunto la penisola italiana prima da nord, seguendo il suo percorso più breve, e successivamente da sud, secondo il suo percorso più lungo che passa dagli antipodi del vulcano Hunga-Tonga (ubicato sul deserto del Sahara vicino all’Algeria). Il ritardo nei tempi di arrivo delle due onde di pressione è dipendente dal diverso percorso compiuto dai due fronti d’onda (cfr. mappa in alto). L’alto contenuto energetico di queste onde di pressione ha fatto sì che queste abbiano compiuto più volte il giro del mondo, tanto da poter essere registrate alla stessa stazione numerose volte (Figura 2). I tempi di arrivo dei successivi passaggi alla stessa stazione di misura ci ha permesso di calcolare la velocità media di propagazione dell’onda d’urto di ~310 m/s (Figura 2, con i tre passaggi evidenziati), velocità di propagazione tipica del suono in alta atmosfera.