Covid-19: i bambini nati durante la pandemia mostrano lievi ritardi nello sviluppo

Un piccolo studio ha scoperto che i bambini nati durante il primo anno della pandemia hanno ottenuto punteggi leggermente inferiori in un test di screening dello sviluppo a sei mesi rispetto ai bambini nati appena prima della pandemia.

La ricerca, pubblicata su JAMA Pediatrics, non ha trovato segnali che suggeriscano che l’esposizione all’infezione da SARS-CoV-2 nell’utero fosse collegata a deficit dello sviluppo neurologico. Invece i ricercatori suggeriscono che lo stress materno correlato al covid-19 potrebbe aver avuto un ruolo. Lo studio di coorte di 255 bambini nati tra marzo e dicembre 2020 presso il Columbia University Irving Medical Center di New York ha incluso 114 che sono stati esposti in utero a SARS-CoV-2 e 141 che non lo erano. La maggior parte delle madri ha manifestato una malattia asintomatica o lieve ed è stata infettata nel secondo o terzo trimestre.

I ricercatori hanno analizzato i dati del questionario sulle età e sulle fasi fornito ai genitori per valutare lo sviluppo neurologico a sei mesi. I dati sono stati confrontati con una coorte storica di 62 bambini nati nello stesso istituto prima della pandemia. L’esposizione in utero a SARS-CoV-2 non era associata a differenze significative in nessun sottodominio del questionario, indipendentemente dalla gravità o dalla tempistica dell’infezione. Ma i bambini nati durante la pandemia avevano punteggi motori, motori fini e personali-sociali significativamente più bassi rispetto alla coorte storica. Ciò valeva indipendentemente dal fatto che le madri avessero contratto il virus o meno.

Dani Dumitriu, ricercatore capo e assistente professore di pediatria e psichiatria, ha dichiarato: “Siamo rimasti sorpresi di non trovare assolutamente alcun segnale che suggerisca che l’esposizione al covid durante l’utero fosse collegata a deficit dello sviluppo neurologico. Piuttosto, essere nel grembo di una madre che sta vivendo la pandemia è stato associato a punteggi leggermente inferiori in aree come le abilità motorie e sociali, sebbene non in altre, come le capacità di comunicazione o di problem solving”. Ha aggiunto: “I risultati suggeriscono che l’enorme quantità di stress avvertito dalle madri in gravidanza durante questi tempi senza precedenti potrebbe aver avuto un ruolo“.

Lo studio non ha misurato lo stress materno durante la gravidanza. Altri possibili fattori, tra cui meno date di gioco e interazioni alterate con care giver stressati, potrebbero anche spiegare perché i bambini nati durante la pandemia hanno abilità sociali e motorie più deboli rispetto ai bambini nati prima della pandemia. I ricercatori continueranno a seguire i bambini in studi a lungo termine.

Una ricerca pubblicata l’anno scorso come prestampa ha rilevato che i bambini nati durante la pandemia hanno ottenuto punteggi più bassi nelle misure standard delle capacità verbali, motorie e cognitive complessive. Lo studio longitudinale condotto dal 2011 su 672 bambini del Rhode Island ha rilevato che i bambini nati dopo l’inizio della pandemia hanno mostrato un calo di 22 punti sulla scala Mullen dell’apprendimento precoce.