Cambiamenti climatici: i primi cinque emettitori di gas serra destinati ad aggravare gli estremi di calore regionali

Secondo uno studio di modellazione pubblicato sulla rivista Nature, si prevede che le emissioni di gas serra dei primi cinque contributori – Cina, Stati Uniti, Unione Europea, India e Russia – aumenteranno la probabilità di anni estremamente caldi entro il 2030. Con gli attuali impegni di mitigazione dei cambiamenti climatici, le emissioni di queste regioni potrebbero raddoppiare il numero di Paesi che vivono anni estremamente caldi ogni due anni, rispetto agli scenari senza emissioni dei primi cinque contributori.

Gli impegni aggiornati per mitigare i cambiamenti climatici sono stati presentati prima della COP26 a Glasgow nel novembre 2021, ma questi impegni non sono ancora all’altezza dell’obiettivo dell’Accordo di Parigi del 2015 di limitare il riscaldamento globale a 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali, si legge nello studio. Il Patto per il Clima di Glasgow ha invitato le parti a rafforzare i propri impegni entro la fine del 2022. Tuttavia, le implicazioni di una carenza nell’ambizione di mitigazione del clima sono state studiate principalmente a livello globale, piuttosto che su scala dei singoli Paesi.

Lea Beusch e colleghi hanno tradotto i dati storici sulle emissioni, combinati con gli impegni pre-COP26 dei cinque maggiori emettitori, nel previsto riscaldamento a livello nazionale entro il 2030. Hanno scoperto che con gli impegni attuali, si prevede che il 92% dei 165 Paesi studiati sperimenterà, almeno ogni due anni, anni estremamente caldi, che si verificavano solo una volta al secolo in un clima preindustriale, rispetto al 46% senza l’influenza dei primi cinque emettitori. Quest’ultima stima è basata su uno scenario che esclude le emissioni dei primi cinque contributori dopo il 1991, il momento in cui l’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) ha informato per la prima volta i responsabili politici dei cambiamenti climatici causati dall’uomo.

“I nostri risultati rivelano che esiste un chiaro segnale di riscaldamento a livello nazionale attribuibile ai principali emettitori nelle proiezioni a breve termine, il che rafforza la necessità e l’immediato beneficio di rapide riduzioni delle emissioni da parte di questi emettitori. In tal modo, i Paesi delle alte latitudini settentrionali potrebbero trarre il massimo profitto in termini di riscaldamento medio evitato e l’Africa tropicale in termini di frequenza evitata di estremi caldi”, scrivono i ricercatori.

“Nel complesso, troviamo che i primi cinque emettitori – Cina, Stati Uniti, UE-27, India e Russia – stanno svolgendo un ruolo importante nel guidare il riscaldamento globale e regionale e stanno aumentando la probabilità di anni estremamente caldi, sia dal primo rapporto IPCC del 1990 che anche solo dall’Accordo di Parigi del 2015. Nel contesto dei loro attuali impegni sulle emissioni dell’Accordo di Parigi, gli Stati Uniti, la Russia, la Cina e l’UE-27 sperimenterebbero un riscaldamento ancora più grave entro il 2030 se il mondo intero seguisse le stesse emissioni di CO2 fossile pro capite”, si legge nello studio.

“I nostri risultati evidenziano i vantaggi diretti di una maggiore ambizione di mitigazione da parte dei primi cinque emettitori non solo per un minor riscaldamento mediano, ma anche per un’emergenza più lenta di estremi caldi già nel prossimo decennio”, concludono i ricercatori.