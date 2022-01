Il calamaro maialino, un piccolo enigma della natura [FOTO e VIDEO]

MeteoWeb

Il calamaro maialino è un piccolo cefalopode elusivo, con un aspetto da cartone animato, con il corpo gelatinoso e trasparente. Le macchie che lo caratterizzano sono cromatofori, o organi di pigmento, che, se lo si guarda di fronte, gli conferiscono un ampio sorriso.

Il calamaro maialino (Helicocranchia pfefferi) raggiunge una lunghezza di circa 8 o 10 cm. E’ presente nell’Oceano Pacifico e Atlantico, dalle acque tropicali a quelle polari. Può vivere a profondità comprese tra 1 metro e più di un km sotto la superficie, una zona insolitamente ampia per una creatura così delicata.

È stato avvistato al largo della costa australiana proprio nell’angolo sud-orientale della terraferma e occasionalmente nelle acque della Tasmania.

Il “naso” del calamaro maialino è un sifone a vista, un buco utilizzato per riempirsi d’acqua, respirare e per propulsione. Stranamente, il calamaro maialino è in grado di mantenersi a galla regolando i livelli di ammonio e di ioni sodio in tutto il suo corpo.

Si può vedere il modo in cui si muove nell’oceano mentre questi elementi chimici fluiscono all’interno del suo mantello a forma di palloncino (il corpo principale di un calamaro) nello straordinario filmato di seguito. È stato catturato da un robot subacqueo nell’atollo di Palmyra, nell’Oceano Pacifico, all’incirca a metà strada tra l’Australia e il Messico:

I calamari maialini appartengono alla famiglia Cranchiidae, che comprende circa 60 specie di calamari di vetro, così chiamati per i loro corpi trasparenti.

È noto che i calamari di vetro mostrano un’insolita abitudine di nuotare a testa in giù e nessuno sa perché lo facciano. Dà loro l’impressione di avere una strana ciocca di capelli, con le braccia e i tentacoli che si muovono sopra gli occhi.

È per questo che sono anche conosciuti come calamari cacatua, poiché questa specie, del genere Taonius, si mostra così:

Purtroppo, i calamari maialini non vivono a lungo dopo che i loro doveri riproduttivi sono stati adempiuti. I maschi eseguono varie esibizioni interessanti per attirare una femmina e, una volta che decidono di accoppiarsi, il maschio si aggrappa alla femmina e inserisce un braccio specializzato chiamato hectocotylus nel suo mantello per trasferire lo sperma.

Fatto ciò, il maschio muore dopo breve tempo, e dopo che la femmina depone le uova e le cova abbastanza a lungo da schiudersi, anche lei muore.