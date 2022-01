Abbandonato nel parcheggio del supermercato: Clarence non smette di abbracciare chi l’ha salvato

MeteoWeb

Clarence è un incrocio di Golden Retriever e ha 4 anni. Non ha mai vissuto i comfort di una casa, in quanto stava sempre nel giardino dei suoi proprietari, finché loro, un giorno, hanno deciso di abbandonarlo nel parcheggio di un supermercato Walmart. Quando, dopo un po’ di tempo, alcuni responsabili del controllo e della tutela animali sono riusciti a catturare Clarence, hanno contattato i suoi precedenti proprietari, che però si sono rifiutati di andare a riprenderlo. Questo metteva Clarence nella lista degli animali che dovevano essere soppressi.

Tutto è cambiato con l’intervento dell’organizzazione no profit “Hounds In Pounds”, che ha portato il cane al suo rifugio. Clarence va d’accordo con tutti, inclusi gli altri cani, i gatti e i bambini. “Clarence è un cane molto dolce ed è contento di essere al sicuro insieme a noi. Il suo pelo dorato ci ricorda il sole e del resto questo colore riflette la sua personalità. È come se portasse luce e calore a tutti quelli che incontra”, affermano dal rifugio. “Lui è letteralmente un angelo, vuole sempre starti vicino”, afferma Cat Suzuki, che ha fondato il rifugio. “Per lui sarebbe perfetta una famiglia in cui i proprietari passino parecchio tempo a casa con lui, poiché è un cane che si affeziona molto e che ama le attenzioni. Inoltre è anche abbastanza pigro e gli servirebbe un amico con cui guardare un film o rimanere accoccolati vicini”, ha aggiunto.

Una delle particolarità di Clarence è che è molto affettuoso, considerando la sua abitudine di abbracciare tutte le persone che incontra. La storia di Clarence, inoltre, ha avuto un lieto fine. Con una foto sulla propria pagina Facebook, l’organizzazione “Hounds In Pounds” ha comunicato che il cane ha finalmente trovato una famiglia, composta da una coppia con due figli, che lo ha accolto.