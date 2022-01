Salute mentale: il consumo di media tradizionali ha scarso impatto sul benessere

MeteoWeb

Si presuppone spesso che interagire con i tipi di media tradizionali, come libri, musica e televisione, migliori il benessere, mentre l’utilizzo di nuovi tipi di media, come i social media, peggiori il benessere. Tuttavia, mancano prove degli effetti del consumo dei media tradizionali sul benessere. Secondo un nuovo studio, pubblicato sulla rivista Nature, il consumo di forme tradizionali di media ha scarso effetto sul benessere degli adulti a breve termine.

Niklas Johannes e colleghi hanno studiato le abitudini di consumo dei media e i livelli di benessere di 2.159 adulti del Regno Unito tra aprile e maggio 2020, durante la pandemia di COVID-19, utilizzando i dati raccolti tramite un sondaggio rappresentativo a livello nazionale. Attraverso sondaggi settimanali, condotti nell’arco di sei settimane, i partecipanti hanno riferito il tempo trascorso a interagire con musica, televisione, film, videogiochi, libri, riviste e audiolibri durante la settimana precedente e i loro livelli di felicità e ansia durante il giorno precedente.

I ricercatori hanno scoperto che coloro che utilizzavano libri, riviste o audiolibri avevano livelli di felicità e ansia simili a quelli che non lo facevano, mentre coloro che si dedicavano a musica, televisione, film e videogiochi tendevano ad avere livelli di felicità più bassi e livelli di ansia più alti rispetto a quelli che non lo facevano. Tuttavia, tali differenze erano piccole e non causali. Le persone con livelli di felicità più bassi e livelli di ansia più elevati avevano anche maggiori probabilità di interagire con musica, televisione, film e videogiochi, ma non con libri, riviste o audiolibri. Nonostante le differenze nel benessere osservate tra gli utilizzatori di diverse forme di media, i cambiamenti nei tipi di partecipanti ai media consumati e la quantità di tempo che hanno trascorso a interagire con i media tradizionali non hanno previsto cambiamenti sostanziali nei livelli di ansia o felicità. Insieme, i risultati suggeriscono che l’impatto complessivo del consumo di forme tradizionali di media sul benessere a breve termine è trascurabile.

“Sulla base di questi ampi effetti netti, non sembra essere necessario che i responsabili politici incoraggino o scoraggino l’uso dei media solo sulla base del benessere. Questi risultati rappresentano solo un primo passo. C’è molto da imparare sull’intervallo di tempo ottimale, sui modelli causali sottostanti, sui potenziali fattori confondenti e su ciò che le persone fanno effettivamente con i media, piuttosto che affidarsi ad un semplicistico modello lineare dose-risposta. La domanda se l’uso dei media sia generalmente cattivo è stata risolta con un convincente no negli ultimi cinque anni. È tempo di raccogliere dati granulari che combinino vari intervalli di tempo con misure oggettive di diversi tipi di comportamento, contenuto e motivazioni per l’interazione con i media. Tali dati consentirebbero al dibattito sociale e accademico di passare a domande più urgenti sul ruolo dei media nelle nostre vite”, concludono i ricercatori.