Il Covid ha ucciso Giuseppe Comodo, il medico di Salerno che curava a casa i positivi: era vaccinato con 3 dosi

Il dottor Giuseppe Comodo era un medico di quelli che, in questo periodo di pandemia più che mai, abbiamo imparato in molti a definiri “medici veri”, ovvero che visitavano e curavano anche i positivi al Covid, spesso a domicilio. Comodo era una sostenitore delle cure domiciliari tempestive per i pazienti affetti dal Covid-19. Da quando il Covid è arrivato nelle nostre vite visitava e curava i positivi anche gratuitamente, senza negare una visita a nessuno.

Medico del 118 di Pontecagnano, Comodo è stato ora ucciso da quello stesso virus contro il quale ha sempre lottato a viso aperto e con coraggio. Il medico è deceduto all’ospedale di Scafati dov’era stato ricoverato in seguito alle complicanze del virus, con l’ossigeno da diversi giorni.

Aveva 68 anni e il Covid ha avuto la meglio su questo amato medico in trincea che lavorava per aiutare gli altri, curandoli, nonostante la avesse adempiuto in pieno al suo dovere, vaccinandosi con tripla dose. Ma a nulla è valso provare a proteggersi dal virus.