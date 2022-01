Incidente nel Tevere, il figlio di Kim Rossi Stuart cade nel fiume: grande paura per l’attore

MeteoWeb

Brutta avventura per l’attore Kim Rossi Stuart e la moglie Ilaria Spada: il figlio Ian di 3 anni è caduto nel Tevere ma il pronto intervento di papà ha evitato il peggio. I tre, insieme all’altro figlio della coppia, Ettore, stavano passeggiando sulla pista ciclabile lungo il fiume ma all’improvviso il piccolo è caduto in acqua, come documentato dal settimanale “Diva e Donna”.

L’attore si è accorto con la coda dell’occhio che il figlio era finito in acqua. Si è così precipitato oltre l’argine, lo ha afferrato per un braccio e lo ha portato in salvo. Probabile che il bambino abbia perso l’equilibrio per distrazione oppure che sia scivolato sulla pavimentazione ghiacciata.

La prontezza di Kim Rossi Stuart ha evitato una tragedia e la paura si è sciolta con un abbraccio. Il bambino sta bene e non è stato necessario chiamare i soccorsi.