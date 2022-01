Covid, Mirabelli (Corte Costituzionale): “il Green Pass italiano è disallineato da quello europeo, rischio economia e contenziosi con i cittadini”

MeteoWeb

A partire dal prossimo primo febbraio il green pass italiano durerà sei mesi dall’ultima vaccinazione, ma allo stesso tempo, sempre dal primo febbraio, il certificato verde europeo varrà nove mesi per quanto riguarda il primo ciclo di vaccinazione, mentre per quanto riguarda il booster non è previsto al momento un termine. “Questo è un disallineamento che da un punto di vista formale crea problemi pratici e rischia di ledere l’economia del Paese, oltre ad aprire ad una vasta serie di contenziosi con il cittadino. Se ciò dovesse verificarsi prevale il diritto comunitario“.

A spiegare i rischi all’Adnkronos è il presidente emerito della Corte costituzionale, Cesare Mirabelli, che sottolinea: “nella sostanza questa discrepanza non è un arbitrio. La differenza fra le due discipline deriva dalla mobilità dei dati scientifici ed epidemiologici, anche in successione ravvicinata. I problemi che emergono provengono dalla disciplina frammentata dei divieti, pertanto sarebbe opportuno un allineamento basato su un migliore coordinamento ed una approfondita valutazione dei dati di carattere scientifico“.

“Da un punto di vista formale le due discipline individuano aspetti diversi: il regolamento Ue, la circolazione in Europa; il decreto del 24 dicembre, ciò che avviene all’interno dello Stato“. E dunque un cittadino europeo può arrivare in Italia con un green pass ma non può andare al ristorante o in albergo. “Se vi fosse un contrasto, la situazione è la disapplicazione del diritto nazionale e l’applicazione diretta del diritto comunitario. Questo contrasto sembrerebbe non esserci se si considera la disciplina comunitaria riguardante esclusivamente l’aspetto relativo alla circolazione e al viaggio, cioè al passaggio delle persone da uno stato all’altro come si indica nel ‘considerando’ numero 10. Ma nel ‘considerando’ numero 9 si sottolinea l’esigenza di uniformità delle discipline. Dunque – conclude Mirabelli – il disallineamento dell’Italia con l’Europa è altamente inopportuno”.