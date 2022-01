Il maxi-iceberg A-68A ha riversato in mare 152 miliardi di tonnellate di acqua dolce

MeteoWeb

Nel Luglio 2017, un gigantesco iceberg, chiamato A-68, si è staccato dalla piattaforma di ghiaccio Larsen-C in Antartide e ha iniziato un viaggio epico attraverso l’Oceano Antartico. Tre anni e mezzo dopo, la parte principale dell’iceberg, A-68A, è andata alla deriva vicino alla Georgia del Sud: si è temuto a lungo che si sarebbe arenato nelle acque poco profonde. Ciò non solo avrebbe danneggiato l’ecosistema del fondale marino, ma avrebbe reso anche difficile per la fauna selvatica dell’isola, come i pinguini, raggiungere il mare per nutrirsi. Utilizzando le misurazioni dei satelliti, gli scienziati hanno mappato il modo in cui A-68A si è ridotto verso la fine del suo viaggio, il che fortunatamente gli ha impedito di rimanere bloccato. Tuttavia, lo svantaggio è che ha rilasciato 152 miliardi di tonnellate di acqua dolce vicino all’isola, con un potenziale profondo effetto sulla vita marina dell’isola.

Quando si è formato, A-68 aveva una superficie di oltre il doppio di quella del Lussemburgo, uno dei più grandi iceberg mai registrati.

Ha perso un pezzo di ghiaccio quasi immediatamente dopo il distacco, con il risultato che l’iceberg più grande è stato ribattezzato A-68A e la sua “progenie” è diventata A-68B. Nell’Aprile 2020, A-68A ha perso un altro pezzo, successivamente chiamato A-68C.

Gli iceberg antartici prendono il nome dal quadrante antartico in cui sono stati originariamente avvistati, e gli viene assegnato un numero sequenziale. Se l’iceberg si rompe, viene aggiunta una lettera sequenziale.

Per i primi due anni della sua vita, A-68A è rimasto nelle fredde acque del Mare di Weddell vicino alla sua piattaforma di ghiaccio. Qui, ha sperimentato poco in termini di scioglimento. Tuttavia, una volta che l’iceberg ha iniziato il suo viaggio verso Nord attraverso il Passaggio di Drake, si è spostato attraverso acque sempre più calde ed ha iniziato a sciogliersi.

Complessivamente, l’iceberg A-68A si è assottigliato di 67 metri rispetto al suo spessore iniziale di 235 metri, con il tasso di scioglimento in forte aumento mentre si spostava nel Mare di Scozia intorno alla Georgia del Sud.

Uno studio pubblicato su Remote Sensing of Environment descrive come i ricercatori del Center for Polar Observation and Modeling nel Regno Unito e del British Antarctic Survey hanno combinato misurazioni da diversi satelliti per mappare le variazioni di A-68A nell’area e nello spessore durante il suo ciclo di vita.

Il viaggio dell’A-68A è stato mappato utilizzando le osservazioni di 5 diverse missioni satellitari.

Per rilevare come è cambiata l’area di A-68A, hanno utilizzato le immagini ottiche della missione Copernicus Sentinel-3 e dello strumento MODIS sulla missione US Terra, insieme ai dati radar della missione Copernicus Sentinel-1. Mentre le immagini radar Sentinel-1 offrono funzionalità per tutte le condizioni atmosferiche e una risoluzione spaziale più elevata, le immagini ottiche MODIS e Sentinel-3 hanno una risoluzione temporale più elevata ma non possono essere utilizzate durante la notte polare e nei giorni nuvolosi.

Per misurare i cambiamenti nel bordo dell’iceberg, o l’altezza del ghiaccio sopra la superficie del mare, hanno utilizzato i dati della missione CryoSat dell’ESA e della missione ICESat-2 degli Stati Uniti. Conoscere i dati relativi al bordo libero implica la possibilità di calcolare lo spessore dell’intero iceberg.

Tutte queste misurazioni insieme hanno consentito agli scienziati di calcolare come è cambiato il volume dell’iceberg e quindi quanta acqua dolce ha rilasciato.

Tommaso Parrinello, CryoSat Mission Manager dell’ESA, ha dichiarato: “La nostra capacità di studiare ogni movimento dell’iceberg in modo così dettagliato è dovuta ai progressi nelle tecniche satellitari e all’uso di una varietà di misurazioni. I satelliti di imaging registrano la forma dell’iceberg, e i dati di missioni di altimetria come CryoSat aggiungono un’altra importante componente poiché misurano l’altezza delle superfici, che è essenziale per calcolare le variazioni di volume“.

Il nuovo studio rivela che A-68A si è scontrato solo brevemente con il fondale marino e si è spezzato poco dopo, riducendo il rischio di blocco. Quando ha raggiunto le acque poco profonde intorno alla Georgia del Sud, la “chiglia” dell’iceberg si era ridotta a 141 metri sotto la superficie dell’oceano, abbastanza da evitare il fondale marino, che è profondo circa 150 metri.

Un effetto collaterale dello scioglimento è stato il rilascio di ben 152 miliardi di tonnellate di acqua dolce vicino all’isola, un’alterazione che potrebbe avere un profondo impatto sull’habitat marino dell’isola.

Quando gli iceberg si staccano dalle piattaforme di ghiaccio, vanno alla deriva guidati da correnti oceaniche e vento, rilasciando acqua di disgelo fredda e sostanze nutritive mentre si sciolgono: questo processo influenza la circolazione oceanica locale e favorisce la produzione biologica attorno all’iceberg.

Anne Braakmann-Folgmann, del Center for Polar Observation and Modeling, autrice principale dello studio, ha affermato: “Questa è un’enorme quantità di acqua di disgelo e la prossima cosa che vogliamo scoprire è se ha avuto un impatto positivo o negativo su l’ecosistema intorno alla Georgia del Sud. Poiché A-68A ha preso una rotta comune attraverso il Passaggio di Drake, speriamo di saperne di più sugli iceberg che seguono una traiettoria simile e su come influenzano gli oceani polari“.