Il Meteo in Alto Adige: Gennaio primaverile con precipitazioni scarse, poca neve sulle Dolomiti

Nella maggior parte dell’Alto Adige, a Gennaio le temperature sono state di due o tre gradi centigradi al di sopra della media di lungo periodo: lo riferiscono i meteorologi dell’ Ufficio Meteorologia e prevenzione valanghe della Protezione civile. La temperatura più alta del mese è stata misurata il 30 Gennaio a Gargazzone con quasi 20 gradi, la più fredda è stata registrata la mattina del 12 Gennaio a Monguelfo con meno 19 gradi.

Nella maggior parte dell’Alto Adige il tempo è stato relativamente secco in quanto è stato registrato solamente il 30% delle precipitazioni medie rilevate solitamente in questo periodo dell’anno.

Secondo il meteorologo della Provincia di Bolzano Dieter Peterlin, l’inverno in corso è avaro di neve: le precipitazioni finora sono il 70% sotto la media pluriennale per questo periodo della stagione. Rispetto allo scorso inverno, particolarmente bianco, ‘manca’ un metro di neve. Sul Ciampinoi in val Gardena il 31 Gennaio del 2021 vi erano 130 cm di neve, oggi invece soli 40 cm; a Fontana Bianca in val d’Ultimo un anno fa il manto nevoso misurava 125 cm, mentre ora solo 25 cm.