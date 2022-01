Il Meteo in Lombardia: circolazione anticiclonica fino al weekend con estese inversioni termiche

MeteoWeb

“Almeno sino al fine settimana persisterà sulla regione una circolazione anticiclonica che manterrà condizioni stabili, asciutte e soleggiate, ma con estese inversioni termiche e temperature minime generalmente inferiori allo zero sulla pianura. Tra domenica e lunedì possibile blando peggioramento per una saccatura in approfondimento sul Golfo del Leone“: queste le previsioni meteo contenute nel consueto bollettino di Arpa Lombardia.

Domani sereno ovunque eccetto qualche velatura in serata sulla pianura.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: in pianura minime e massime stazionarie o in leggera diminuzione, in aumento in montagna. In pianura minime tra -5 e -1°C, massime tra 6 e 9°C.

Zero termico: a circa 2000 metri al mattino, in aumento fino a circa a 3000 metri in serata.

Venti: in pianura deboli o molto deboli occidentali, in montagna deboli da nord con qualche rinforzo in quota in mattinata.

Altri fenomeni: nelle ore più fredde possibili foschie o locali nebbie sulla bassa pianura.