Il Meteo in Lombardia: domani nubi con vento in rinforzo in montagna, nebbia a tratti in pianura

MeteoWeb

“Lunedì qualche nube con vento in rinforzo in montagna, dove le temperature caleranno, ma ancora a tratti nebbioso in pianura. Tra martedì e mercoledì avvicinamento e transito di una saccatura fredda con precipitazioni sulla regione, ma in rapido esaurimento: un temporaneo rinforzo del vento da nord porterà rapide schiarite. Giovedì prevalentemente sereno, con temperature in calo“: queste le previsioni meteo contenute nel consueto bollettino di Arpa Lombardia.

Domani da molto nuvoloso a coperto su pianura e zone pedemontane per nubi basse, sui rilievi poco nuvoloso o velato per il passaggio di nubi in quota.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: stazionarie o in lieve aumento in pianura, in calo in montagna. In pianura minime intorno a 5°C, massime intono a 9°C.

Zero termico: in progressivo abbassamento, con forte gradiente nord-sud: fino a 2400 metri sulle Alpi, fino a 3200 metri sull’Appennino.

Venti: deboli; in pianura occidentali, su Alpi e Prealpi dai quadranti settentrionali, sull’Appennino dai quadranti meridionali. Possibile qualche rinforzo da ovest sulle cime più esposte. In rotazione da sud anche sui rilievi alpini in serata.

Altri fenomeni: foschia o nebbia a banchi in pianura alla notte ed al mattino, in sollevamento dalle ore centrali