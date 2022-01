Il Meteo in Lombardia: domani piogge diffuse, calo delle temperature e rinforzo del vento

MeteoWeb

“Mercoledì precipitazioni diffuse, da deboli a moderate, con quota neve in rapido abbassamento. Rinforzo del vento da nord a tutte le quote e calo delle temperature. Rapido miglioramento giovedì“: queste le previsioni meteo contenute nel consueto bollettino di Arpa Lombardia.

Domani molto nuvoloso o coperto ovunque, con copertura meno compatta sui settori occidentali dal pomeriggio.

Precipitazioni: diffuse dalle prime ore della giornata, fino a moderate sui rilievi ed alta pianura centro orientali, localmente anche a carattere di rovescio; deboli altrove. Limite delle nevicate in abbassamento nella giornata, da 1800 a circa 800 metri, con possibile neve mista a pioggia anche a quote collinari. In attenuazione dal pomeriggio sui settori occidentali.

Temperature: temperature in marcato in montagna, senza variazioni rilevanti in pianura. In pianura minime intorno a 4°C, massime intorno a 7°C.

Zero termico: in rapido abbassamento nella giornata a partire da nord; in serata ovunque attorno a 1000 metri.

Venti: da moderati a forti dai quadranti settentrionali, molto forti sui rilievi.