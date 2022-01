Il Meteo in Lombardia: domenica deboli nevicate a ridosso dell’arco alpino e piogge sparse in pianura

MeteoWeb

“Nel corso del fine settimana sull’Italia andranno ad approfondirsi dal centro nord Europa sistemi depressionari che apporteranno aria più fredda da nord, ma senza effetti precipitativi sulla Lombardia se si escludono deboli nevicate a ridosso dell’arco alpino e possibili deboli o molto deboli piogge sparse in pianura domenica 9. Da inizio della prossima settimana e fino a tutto il periodo passaggio a condizioni stabili e soleggiate ovunque“: queste le previsioni meteo contenute nel consueto bollettino di Arpa Lombardia.

Domani nella notte e al mattino irregolarmente nuvoloso, quindi schiarite diffuse fino a poco nuvoloso tra tarda mattinata e pomeriggio; a inizio sera nuovo transito di bande nuvolose a media e alta quota in ingresso da nord.

Precipitazioni: assenti salvo deboli nevicate lungo i crinali alpini di confine nella prima parte della giornata.

Temperature: minime in calo, massime stazionarie. In pianura minime tra -4 e 0°C, massime tra 4 e 7°C.

Zero termico: a circa 700-900 metri tra notte e mattino, in rialzo successivamente intorno a 1200 metri.

Venti: in pianura dalla tarda mattinata in rinforzo da deboli a moderati da ovest, in montagna moderati da nord, con rinforzi in quota sui settori Retici.

Altri fenomeni: nebbie nelle ore più fredde sulla bassa pianura.