Il Meteo in Lombardia: estese inversioni termiche sulla pianura, temperature minime inferiori allo zero

“Un esteso campo di alta pressione sull’Europa centro-settentrionale favorisce sulla Lombardia flussi in quota nord-orientali asciutti: persistenti condizioni stabili e prevalentemente serene per tutto il periodo in esame, con estese inversioni termiche sulla pianura e temperature minime inferiori allo zero. Temperature in generale rialzo dalla seconda parte della settimana, in particolare in quota. Domenica possibile lieve peggioramento“: queste le previsioni meteo contenute nel consueto bollettino di Arpa Lombardia.

Domani sereno o poco nuvoloso con locali addensamenti sui rilievi occidentali nella notte e passaggi di velature nel pomeriggio/sera.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime in lieve calo, massime stazionarie o in leggero calo. In pianura minime tra -5 e 0 °C, massime tra 6 e 9 °C.

Zero termico: a circa 800-1000 metri nella notte, in risalita attorno a 1800 metri.

Venti: in pianura deboli occidentali, in montagna deboli da nord, con rinforzi persistenti in quota sui crinali alpini oltre 1000-1500 metri e nel pomeriggio su Appennino.

Altri fenomeni: nella notte e inizio mattinata possibili fochie sulla bassa pianura.