Il Meteo in Lombardia: estese inversioni termiche e temperature minime inferiori allo zero in pianura

“Almeno sino al fine settimana persisterà sulla regione una circolazione anticiclonica che manterrà condizioni stabili, asciutte e soleggiate, ma con estese inversioni termiche e temperature minime generalmente inferiori allo zero sulla pianura. Locale di nuvolosità in più tra domenica e i primi giorni della settimana prossima per saccatura in approfondimento sulle isole Baleari e una seconda in approfondimento sull’Europa orientale“: queste le previsioni meteo contenute nel consueto bollettino di Arpa Lombardia.

Domani sereno ovunque.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime e massime in aumento, specie in quota. In pianura minime tra -3 e 0 °C, massime tra 7 e 11 °C.

Zero termico: intorno a 3100 metri.

Venti: in pianura deboli occidentali con qualche locale rinforzo a est, in montagna deboli settentrionali con locali rinforzi su Alpi confinali e Alto Garda; deboli dai quadranti meridionali su Appennino.

Altri fenomeni: nelle ore più fredde possibili locali foschie sulla bassa pianura; gelate diffuse.