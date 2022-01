Il Meteo in Lombardia: estese nubi basse e locali nebbie, ricambio d’aria per diversi settori da domani

MeteoWeb

“Un vasto campo di alta pressione continua ad occupare gran parte dell’Europa centrale e occidentale, che si ritrova quindi, compresa la Lombardia, alle prese con estese nubi basse e locali nebbie. A partire da domani la situazione cambierà parzialmente: diversi fronti perturbati in discesa dall’Artico transiteranno attraverso l’Europa Centrale, come conseguenza la nostra regione vedrà un generale rinforzo del vento a più riprese sulle Alpi, anche in pianura domani e tra lunedì/martedì. In un contesto di precipitazioni comunque poco probabili, sarà comunque atteso un ricambio d’aria per diversi settori del nostro territorio, specialmente all’inizio della prossima settimana. Temperature minime che si manterranno vicine agli 0 °C, massime in aumento da domani con punte oltre i 10-12°C“: queste le previsioni meteo contenute nel consueto bollettino di Arpa Lombardia.

Domani sulla Pianura molte nubi in mattinata, più compatte sui settori orientali, in prevalenza sereno o poco nuvoloso dal pomeriggio. In montagna poco nuvoloso con locali annuvolamenti più consistenti sui settori di confine.

Precipitazioni: debole neve o nevischio nella notte sull’Alta Valtellina.

Temperature: minime stazionarie, localmente raggiunte durante le ore serali, massime in aumento. Valori minimi in Pianura tra -1 e 4 °C, massimi tra 8-14 °C.

Zero termico: quota variabile: in discesa fino a 1200-1400 metri sulle Alpi, tra 1600-2000 metri altrove.

Venti: in Pianura deboli da ovest, tendenti a ruotare da nord sui settori occidentali, dove temporaneamente risulteranno moderati con raffiche di foehn. Su Alpi e Prealpi forti da nord con foehn in alcune valli, specie Lario e Valchiavenna.

Altri fenomeni: probabili nebbie al primo mattino tra cremonese e mantovano.