Il Meteo in Lombardia: fine settimana soleggiato, transito di innocue velature e locali nebbie possibili sulla bassa pianura

“Un flusso di correnti secche settentrionali continua ad interessare la Lombardia, garantendo assenza di precipitazioni e ventilazione sostenuta da nord in montagna, più debole e irregolare sulla pianura. Il fine settimana sarà caratterizzato da cielo in prevalenza soleggiato, con transito di innocue velature e locali nebbie possibili sulla bassa pianura. Da lunedì 24 lieve rimonta anticiclonica con condizioni più stabili, nebbie più diffuse in pianura e prevalenza di sole in montagna. Dopo il calo termico da sabato graduale ripresa delle temperature soprattutto in montagna“: queste le previsioni meteo contenute nel consueto bollettino di Arpa Lombardia.

Domani sereno o poco nuvoloso per il transito di velature in quota specie nella seconda parte del giorno; addensamenti sulle Alpi Retiche di confine, a tratti anche compatti durante le ore centrali del giorno.

Precipitazioni: assenti, salvo qualche fiocco di neve sui rilievi più settentrionali, più probabile su Retiche Occidentali.

Temperature: minime in calo, massime in aumento, più marcato in montagna. In pianura minime comprese tra -4 e 0°C, massime tra 6 e 12°C.

Zero termico: in risalita fino a 2000-2200 metri.

Venti: in pianura da deboli a moderati occidentali specie durante le ore centrali del giorno, in montagna forti da nord specie in prossimità delle vette.

Altri fenomeni: gelate diffuse in pianura nelle ore fredde.