Il Meteo in Lombardia: mercoledì piogge diffuse con quota neve in rapido abbassamento

“Un flusso occidentale verso l’arco alpino è in progressiva rotazione da sudovest tra oggi e martedì per l’avvicinamento di una saccatura molto attiva che transiterà sulla regione mercoledì: oggi e domani ancora coperto in pianura, più variabile sui rilievi, con la possibilità di pioviggine isolata in aumento domani. Mercoledì precipitazioni diffuse, da deboli a moderate, con quota neve in rapido abbassamento. Rinforzo del vento da nord a tutte le quote e calo delle temperature. Rapido miglioramento giovedì“: queste le previsioni meteo contenute nel consueto bollettino di Arpa Lombardia.

Domani molto nuvoloso per nubi basse fino ai primi rilievi; su Alpi e Prealpi velato o nuvoloso, con copertura tendente ad aumentare nella giornata.

Precipitazioni: in genere assenti o poco significative, ma su pianura e primi rilievi nella giornata è possibile intermittente pioviggine isolata già dalle ore centrali, in estensione anche ad Alpi e Prealpi in serata. Neve oltre 2000 metri.

Temperature: minime in lieve aumento, massime in lieve calo. In pianura minime tra 3°C e 5°C, massime tra 5°C e 7°C.

Zero termico: in ulteriore abbassamento sulle Alpi fino a 2000 metri, sull’Appennino fino a 2800 metri.

Venti: in pianura deboli di direzione variabile, sui rilievi moderati dai quadranti meridionali, in progressivo rinforzo in quota.