Il Meteo in Lombardia: nebbie e foschie sulla Pianura, cedimento dell’alta pressione da mercoledì

“Oggi e domani la presenza di un cuneo di alta pressione sull’Europa occidentale, che dall’Atlantico si allarga al bacino del Mediterraneo occidentale garantisce tempo stabile sulla nostra regione, con formazione di nebbie e foschie sulla Pianura. Tra la serata di mercoledì e la mattina di giovedì tale struttura risulterà in lieve cedimento per la discesa dal Nord-Europa all’Est-Europa di una area depressionaria: questo determinerà nuvolosità diffusa con deboli precipitazioni sparse. Per le giornate successive il flusso in quota si disporrà da nord, garantendo nuovamente il ritorno a tempo più stabile e soleggiato“: queste le previsioni meteo contenute nel consueto bollettino di Arpa Lombardia.

Domani sereno o poco nuvoloso. Fino al mattino e nuovamente verso sera sulla Pianura e localmente nel fondovalle addensamenti per nubi basse con foschie e nebbie.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime in calo, massime in lieve aumento. In Pianura minime tra -4 e -2°C, massime tra 8 e 12°C.

Zero termico: intorno a 1900 metri.

Venti: in pianura deboli prevalentemente da est; in montagna deboli da est nordest, verso sera in rotazione dai quadranti meridionali.

Altri fenomeni: gelate.