Il Meteo in Lombardia: nebbie e nubi basse in Pianura, prevalenza di sole sui rilievi

“Situazione meteo che continua ad essere fortemente influenzata da un vasto campo di alta pressione, esteso dal vicino Atlantico a gran parte dell’Europa centro-occidentale. Ne deriva un generale contesto di nebbie e nubi basse in Pianura, prevalenza di sole sui rilievi. Fino a domani, giovedì 27, nessuna variazione, ma da venerdì l’arrivo di più impulsi perturbati dal Nord Europa provocherà un generale rinforzo dei venti, soprattutto in montagna ma a fasi alterne anche in Pianura. Precipitazioni assenti con l’eccezione di qualche nevicata sulle Alpi, maggiormente probabile da lunedì 31. Temperature massime in rialzo, minime stazionarie“: queste le previsioni meteo contenute nel consueto bollettino di Arpa Lombardia.

Domani nuvoloso o molto nuvoloso sulla Pianura, tendenza a progressive schiarite nel pomeriggio. Da poco nuvoloso a temporaneamente nuvoloso sulle Alpi.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime in lieve aumento, massime stazionarie. Valori minimi in pianura tra 0-3 °C, massime tra 6-8 °C.

Zero termico: intorno a 2800 metri.

Venti: in pianura deboli di provenienza occidentale, in montagna deboli settentrionali con temporanei rinforzi in quota e sulle creste alpine di confine, specie in serata.

Altri fenomeni: probabili foschie dense diffuse e nebbie sulla Pianura, specie al primo mattino.