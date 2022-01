Il Meteo in Lombardia: nebbie in pianura alternate a pause soleggiate nelle ore centrali del giorno

MeteoWeb

“La Lombardia è interessata da un flusso di correnti secche settentrionali legato alla discesa di aria molto fredda sui Balcani. Tale flusso nei prossimi giorni tenderà ad attenuarsi e sarà sostituito dalla parziale espansione dall’Europa centrale di un debole promontorio anticiclonico. Il tempo sulla regione si manterrà stabile, con nebbie in pianura alternate a pause soleggiate nelle ore centrali del giorno, in montagna prevalenza di sole. Temperature nel complesso stazionarie, ventilazione per lo più debole in pianura, moderata settentrionale in montagna“: queste le previsioni meteo contenute nel consueto bollettino di Arpa Lombardia.

Domani nella prima parte del giorno poco nuvoloso per transito di velature sottili, nebbie possibili sulla bassa pianura ma in sollevamento; dal pomeriggio in prevalenza sereno su tutto il territorio, nuova formazione di nebbie in nottata partendo dalla bassa pianura.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime in lieve calo in pianura in aumento in quota, massime stazionarie. In pianura minime comprese tra -4 e +1°C, massime tra 4 e 8°C.

Zero termico: intorno a 2000 metri.

Venti: in pianura deboli dai quadranti orientali al primo mattino, poi in prevalenza assenti; in montagna inizialmente moderati o forti da nord, in progressiva attenuazione.

Altri fenomeni: gelate diffuse in pianura nelle ore più fredde.