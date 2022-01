Il Meteo in Lombardia: nubi basse e nebbie in Pianura, sulle Alpi prevale il sole

MeteoWeb

“La circolazione generale in atmosfera è ancora condizionata dalla presenza di un vasto anticiclone che occupa gran parte dell’Europa centrale e occidentale; ne derivano condizioni favorevoli a nubi basse e nebbie in Pianura, mentre sulle Alpi prevale il sole. La situazione rimarrà bloccata fino a giovedì, infatti venerdì 28 è atteso l’arrivo di un fronte freddo sulle Alpi, a cui sarà associato un rinforzo della ventilazione settentrionale e un possibile miglioramento della qualità dell’aria in Pianura. Generale assenza di precipitazioni con l’eccezione di brevi nevicate sulle Alpi Retiche“: queste le previsioni meteo contenute nel consueto bollettino di Arpa Lombardia.

Domani nuvoloso o molto nuvoloso per nubi basse sulla Pianura per l’intera giornata, sereno o poco nuvoloso sui rilievi, al più nuvoloso in serata sulle Alpi.

Precipitazioni: assenti, eccetto locale pioviggine in Pianura in mattinata.

Temperature: minime in calo in pianura e in marcato rialzo in montagna, massime in leggero rialzo. In pianura minime tra -2 e 0 °C, massime tra 4-7 °C.

Zero termico: intorno a 2500 metri.

Venti: in pianura deboli o molto deboli di direzione variabile; in montagna da deboli a moderati settentrionali, rinforzi in serata con forti raffiche sulle creste di confine.

Altri fenomeni: probabili foschie dense diffuse e nebbie sulla Pianura, specie al primo mattino e dopo il tramonto.